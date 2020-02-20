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رياضة

اخبار الرياضة.. رسالة غامضة من تركي آل شيخ.. مفاجأة فايلر في السوبر المصري.. الموعد النهائي لمباراة القمة

الخميس 20/فبراير/2020 - 07:40 ص
تركي ال شيخ
تركي ال شيخ
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ياسمين تيسير

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، العديد من الأخبار الرياضية على مدار فجر الخميس 20-2-2020  والتي جاءت كالآتي:

أكد محمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري، أن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها يوم 24 فبراير في موعده ولن يتم تأجيله.

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حوار خاص مع إسلام صادق على قناة TEN، إنه سيتدخل لانضمام محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف القادم.

كشف مرتضى منصور، عن عدم إقامة مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري يوم 24 فبراير الجاري، مؤكدًا أن القرار لمصلحة الفريقين؛ لارتباطهما بمباراة في دوري أبطال أفريقيا.

أشاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالنادي الأهلي وقيمته الكبيرة، في حديثه عن نبذ التعصب قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين الليلة في أبوظبي على بطولة كأس السوبر.

وجه تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، رسالة غامضة لـ متابعيه قبل ساعات من مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

دارت مشادة كلامية بين تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي لـ الأهلي وأحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق بشأن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مساء اليوم الخميس.

أكد إسلام صادق مقدم برنامج البريمو على قناة TEN أن الأنجولي جيرالدو سيكون مفاجأة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في موقعة السوبر أمام الزمالك غدا على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

استضاف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، إكرامي حارس الأهلي والمنتخب السابق؛ للحديث عن مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي ستقام مساء اليوم، الخميس.

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