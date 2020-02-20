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رياضة

مرتضى منصور: الزمالك عظيم ولكن الأهلي أعظم ناد في مصر

الخميس 20/فبراير/2020 - 01:25 ص
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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محمد رشاد
أشاد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالنادي الأهلي وقيمته الكبيرة، في حديثه عن نبذ التعصب قبل مباراة القمة التي تجمع الفريقين الليلة في أبوظبي على بطولة كأس السوبر.

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية"، قال مرتضى منصور، "بصراحة، الأهلي أعظم نادٍ، لكن الزمالك أيضًا نادٍ عظيم".

وانتقد رئيس الزمالك، القناة الإماراتية بسبب بث لقطات من أفلام مصرية تخص الأهلي والزمالك، مضيفًا "تم عرض مشهد به سخرية من الزمالك ومشاهد أخرى لا تليق".

وأضاف رئيس الزمالك "ما تم عرضه على الشاشة يحتوي على إهانة لنادي الزمالك، وهذا على عكس ما يقوم به يعقوب السعدي بمنح بطاقة حب كبرى لمصر لدرجة كادت تبكيني، الأهلي يمتلك لاعبين مميزين، ولديه مدرب جيد، والزمالك أيضًا كذلك لديه مدرب محترم جدًا نجح في الحصول على بطولة منذ أيام".

وأتم مرتضى منصور حديثه "بطولات الزمالك تضاهي ألقاب الأهلي في السنوات الأخيرة، فمنذ 2014 حتى الآن فزنا بـ 10 بطولات، بينما فاز الأهلي بـ 11 لقبًا أغلبها في عهد محمود طاهر".

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