ألسن عين شمس تواصل تدشين دوراتها التدريبية المتخصصة خلال شهرى مارس و أبريل

قامت وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة ، خلال شهرى مارس، إبريل القادمين، صرح بذلك الدكتورة أماني حلمي توما مدير الوحدة .





وأوضحت أن الدورات هي: القواعد و المحادثة في اللغة اليابانية، فن الخطابة و الإلقاء باللغة العربية، الترجمة التتبعية في اللغة الانجليزية من والي العربية، القواعد و المحادثة في اللغة الاسبانية، القواعد والمحادثة في اللغة البرتغالية، المحادثة العامة في اللغة الانجليزية ( المستوى الثالث)، المحادثة العامة في اللغة الانجليزية ( المستوى الرابع)، القواعد العامة فى اللغة الالمانية، القواعد العامة و تحرير النصوص فى اللغة الانجليزية.





وتصل مدة كل دورة إلى ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمة يومين أسبوعيًا، خلال شهرى مارس،إبريل للقادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب و المعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات و التسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.