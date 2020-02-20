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تعليم

ألسن عين شمس تواصل تدشين دوراتها التدريبية المتخصصة خلال شهرى مارس و أبريل

الخميس 20/فبراير/2020 - 05:09 م
ألسن عين شمس
ألسن عين شمس
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حسام الفقي
قامت  وحدة رفاعة للبحوث و تنمية المعلومات اللغوية و الترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة جديدة من الدورات التدريبية المتخصصة في المجالات المتنوعة ، خلال شهرى مارس، إبريل القادمين، صرح بذلك الدكتورة أماني حلمي توما مدير الوحدة .

وأوضحت  أن الدورات هي: القواعد و المحادثة في اللغة اليابانية، فن الخطابة و الإلقاء باللغة العربية، الترجمة التتبعية في اللغة الانجليزية من والي العربية، القواعد و المحادثة في اللغة الاسبانية، القواعد والمحادثة في اللغة البرتغالية، المحادثة العامة في اللغة الانجليزية ( المستوى الثالث)، المحادثة العامة في اللغة الانجليزية ( المستوى الرابع)، القواعد العامة فى اللغة الالمانية، القواعد العامة و تحرير النصوص فى اللغة الانجليزية.

وتصل مدة كل دورة إلى ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمة يومين أسبوعيًا، خلال شهرى مارس،إبريل للقادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب و المعامل بمقر الكلية،  ولمزيد من المعلومات و التسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.
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