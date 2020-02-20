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منوعات

فساد الخليفي يورط قطر يتصدر تويتر بمليون مشاهدة

الخميس 20/فبراير/2020 - 08:15 م
ناصر الخليفي
ناصر الخليفي
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محمود نوفل
تصدر وسم فساد الخليفي يورط قطر ترند موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بعدد مشاهدات تزيد عن 1 مليون مشاهدة حول العالم حتي اللحظة الأولي ليحتل صدارة قائمة ترند الإمارات.

وعلق أحد النشطاء علي تويتر ويدعي " بن عويد 2030" قائلا قدر الشعب القطري أن يستيقظون كل صباح على فضيحة جديدة لتنظيم الحمدين ويرتفع به رصيد السمعة السيئة لبلادهم  بين الشعوب.. وايواء قيادات إرهابية وتمويل عمليات إرهابية وانقلابات..يا رشاوي لسياسيين وإعلاميين ورياضيين.. مستحيل أن يستيقظون على إنجازات داخلية".


وغرًد ثامر الفهد قائل : قطر والفساد وجهان لعملة واحدة وتوجيه المدعي العام السويسري الاتهامات المباشرة لناصر الخليفي لم يكن الامر وليدة الأمس فهناك سجل تاريخي مظلم للتعاملات المشبوهة من قبل المسؤولين القطريين واساءتهم استخدام السلطة ومحاولات بسط النفوذ عن طريق الرشوة والتزوير".

وقال أبو عبد الله المحمدي أيضا: ناصر الخليفي على خطى حمد بن جاسم في دفع الرشاوى أفسد أكثر تكون حبيب الحمدين  ماخذين دور ابليس بالتمام ".

كان القضاء السويسري اتهم ناصر الخليفي والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية.

وتضمن بيان لمكتب المدعي العام السويسري أن الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".

ويتهم القضاء فالك، الرجل الفرنسي القوي سابقا في عهد السويسري جوزيف بلاتر، بـ"قبول الرشى، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق".

فيما اتُهم الخليفي رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة"، كما اتهم الرجل الثالث بـ"الرشوة".

كان الخليفي وفالك، خضعا مطلع ديسمبر الماضي لاستجواب من قبل الادعاء الذي وصفها بأنها "جلسات استماع نهائية" في التحقيقات الجنائية التي بدأت في مارس 2017، على خلفية شبهات فساد في منح مجموعة "بي إن" حقوق البث التلفزيوني لمونديال 2026 و2030.
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