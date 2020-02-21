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أخبار البلد

أخبار السوشيال ميديا: مباراة السوبر حديث النجوم والفنانين .. وحمو بيكا: هي فين النقابة من أفلام محمد رمضان

الجمعة 21/فبراير/2020 - 08:30 ص
موقع صدى البلد
موقع صدى البلد
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مصطفى كرم – شروق ابراهيم
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عدد من الأخبار المهمة، الخاصة بالفنانين والنجوم والمشاهير ولاعبي كرة القدم، نستعرضها معكم من خلال التقرير التالي:

رد مطرب المهرجانات الشعبى حمو بيكا على البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين للنائب العام والذي حمل رقم 10421 لسنة 202‪0 محتوى سيء في مهرجاناته.


نشرت الفنانة اللبنانية اليسا عبر حسابها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر صورة تجمعها بالملحن محمد رحيم وشقيقها الموزع الموسيقي كميل خوري أثناء تواجدهم في الاستديو ببيروت.

شاركت الفنانة نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس برنامج ذا فويس كيدز.

تغزلت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن في مواطنتها نوال الزغبي بعد ظهورها في أحد اللقاءات التلفزيونية اللبنانية.

هنأت الفنانة اللبنانية اليسا مواطنتها سيرين عبد النور بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الـ 21 من شهر فبراير.

احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك بتتويج فريقة ببطولتي السوبر المصري والسوبر الافريقي في أقل من أسبوع.

وجه حازم إمام الصغير لاعب نادي الزمالك رسالة إلى تركي ال الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعد تتويج الزمالك بكأس السوبر المصري.

احتفل أسامه نبيه لاعب نادي الزمالك السابق وزوجته بفوز  الزمالك على النادي الأهلي وتتويجه ببطولة السوبر المصري والتي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

احتفل محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك بتتويج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد التغلب على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهم في دولة الامارات الشقيقة .

احتفل أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بفوز الزمالك بلقب السوبر على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهم عل. ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات.

توج فريق الزمالك بلقب السوبر الرابع في تاريخه بعد تغلبه على النادي الأهلي بركلات الحظ بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري التي أقيمت بدولة الإمارات  بعد انتهائها سلبيا والتي شهدت سيطرة كاملة من لاعبي الأهلي على مجريات اللقاء.

هاجم الفنان أحمد السعدني لاعبي الزمالك شيكابالا وعبد الله جمعة بسبب طريقة احتفالهم بكأس السوبر المصري التي رآها البعض استفزازية لجماهير النادي الأهلي.
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