AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الميراث بـ سوهاج

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:03 ص
صدى البلد
Advertisements
خالد رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة علي مشاجرة بمنطقة الحسنه دائرة مركز طما، أصيب فيها ٧ أشخاص بسبب خلافات الميراث. 

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة  بين كلًا من طرف أول "محمود. م. م" ٥٠ عاما عامل، نجله "أحمد. م. م" ١٩ عاما عامل مصابين بجروح رضية بفروه الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، زوجته "فوزية. خ" ٤٢ عاما ربة منزل، مصابة بجرح رضي بفروة الرأس ويقيمون بذات الناحية.


وطرف ثان " رشاد. م. م. ح" ٣٨ عاما عامل، ويقيم بذات الناحية، و"رأفت. م. م" ٥٥ عاما عامل "شِقيقي الأول من الطرف الأول" و"يحي. ر. م" ١٧ عاما عامل، ومحمد. ر. م" ١٩عاما ميكانيكي" نجلي الثاني" ويقيمون بناحية مينا البصل الإسكندرية مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

والقت الشرطه القبض علي الطرفين، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي الميراث.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اختلفوا على أولوية المرور.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

يفعلها الصغار ويقع فيها الكبار.. تعرف على أبرز المشاجرات في 2019 بسوهاج

بسبب الميراث..إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة عائلية على قطعة أرض بنجع حمادى

إصابة 3 أشخاص بالرصاص في مشاجرة لخلاف على قطعة أرض بسوهاج

ترشيحاتنا

سبب غير متوقع وراء الإصابة بـ تقلص العضلات وآلام الرقبة.. تعرف عليه| فيديو

فيديوجراف| رانيا يوسف تعترض على وقف المهرجانات بوصلة رقص

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

غضب حسام غالي من كهربا بسبب استفزاز الزمالك

حكم من تكلم أثناء خطبة الجمعة

احتفالا بالسوبر .. مبروك يا زمالك أغنية جديدة لـ رامي صبري وعزيز الشافعي.. فيديو

AdvertisementS

أخبار الرياضة ليلا..انفعال متعب وغالي ..المطالبة بمعاقبة شيكابالا ..القمة في موعدها وإحالة أحداث السوبر للانضباط

السوبر المحلي ..عمرو الجنايني يكشف حواره مع وليد سليمان عقب تقبيل رأسه ..فيديو

تصل لأعلى مستوياتها في 7 سنوات.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب

فيسبوك سيدفع لك المال مقابل تسجيلاتك الصوتية.. اعرف أزاي

بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.. صور

تريند الفن.. باسم سمرة يتعدى على محمد رمضان في حفل زفاف.. أحمد فلوكس يقدم خدمة العمر لـ منى فاروق

شاهد.. طفل يتمنى الموت بسبب التنمر ويطلب من والدته قتله

علاج وسوسة القرين .. علي جمعة يكشف عن 3 أمور تصيبه بالصداع وتجعله يهرب

الإفراط في الفرحة .. لاعبو الزمالك يكسرون كأس السوبر

في عيد ميلاد سيرين عبد النور..عمرها الحقيقي وعدد أبنائها

عاش هنا يوثق علاقة تجارة القطن بدخول عادل أدهم عالم السينما.. وأسرار تسبب أنور وجدي في منعه من التمثيل.. وكواليس هروب زوجته وتبرؤ نجله منه

رجل يطعن إمام مسجد بـ سكين في رقبته أثناء صلاة الظهر بلندن.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شتوية.. زوجة خالد سليم تتألق في باريس

طريقة تشغيل الوضع المظلم في واتس آب Whatsapp على هواتف iOS.. تعرف عليها

ملفتة و مبهرة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين سيرين عبد النور في عيد ميلادها