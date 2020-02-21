إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الميراث بـ سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية في سوهاج، من السيطرة علي مشاجرة بمنطقة الحسنه دائرة مركز طما، أصيب فيها ٧ أشخاص بسبب خلافات الميراث.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بنشوب مشاجرة بين كلًا من طرف أول "محمود. م. م" ٥٠ عاما عامل، نجله "أحمد. م. م" ١٩ عاما عامل مصابين بجروح رضية بفروه الرأس واشتباه كسر بعظام الجمجمة وتم تحويلهما لمستشفى أسيوط الجامعي، زوجته "فوزية. خ" ٤٢ عاما ربة منزل، مصابة بجرح رضي بفروة الرأس ويقيمون بذات الناحية.









وطرف ثان " رشاد. م. م. ح" ٣٨ عاما عامل، ويقيم بذات الناحية، و"رأفت. م. م" ٥٥ عاما عامل "شِقيقي الأول من الطرف الأول" و"يحي. ر. م" ١٧ عاما عامل، ومحمد. ر. م" ١٩عاما ميكانيكي" نجلي الثاني" ويقيمون بناحية مينا البصل الإسكندرية مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.





والقت الشرطه القبض علي الطرفين، وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بالتعدي بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات علي الميراث.







