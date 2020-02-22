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فيديوجراف.. تفاصيل خدمة توصيل "بنزين دليفري" في مصر

السبت 22/فبراير/2020 - 09:01 ص
خدمة توصيل البنزين
خدمة توصيل البنزين
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مايكل عياد - إعداد: ايمان عبداللطيف
تستعد شركة "CAFU" الإماراتية التي تقدم خدمة توصيل البنزين عند الطلب للدخول إلى السوق المصرية، وبحسب الشركة ستكون مصر هي ثاني أكبر سوق دولي لتفعيل خدمة توصيل البنزين منذ أن بدأت تقديم شركة تقنية خدماتها في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2018.

وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) منذ أيام، لتؤكد امتثالها لوائح ومعايير السلامة المحلية، وتسمح مذكرة التفاهم لشركة التقنية التي يقع مقرها في الإمارات بتقديم خدمة توصيل البنزين في مصر، وتستقبل مصر عهد جديدا في خدمات البترول من خلال الـ "بنزين دليفري".


ولمزيد من التفاصيل حول الخدمة الجديدة "بنزين دليفرى" تابعوا الفيديوجراف التالى.
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