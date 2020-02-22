فيديوجراف.. تفاصيل خدمة توصيل "بنزين دليفري" في مصر

تستعد شركة "CAFU" الإماراتية التي تقدم خدمةعند الطلب للدخول إلى، وبحسب الشركة ستكون مصر هي ثاني أكبر سوق دولي لتفعيل خدمةمنذ أن بدأت تقديم شركة تقنية خدماتها في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2018.

وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع(EGPC) منذ أيام، لتؤكد امتثالها لوائح ومعايير السلامة المحلية، وتسمح مذكرة التفاهم لشركة التقنية التي يقع مقرها في الإمارات بتقديم خدمة توصيل البنزين في مصر، وتستقبلعهد جديدا في خدمات البترول من خلال الـ