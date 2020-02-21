أحلى من المحلات.. سر خلطة طريقة عمل تشيكن رول ماك

يعد التشيكن رول من أشهى الأطعمة التي يفضلها الكثيرون، ويتميز التشيكن رول بتعدد طرق طهيه لذا نقدم لكِ طريقة عمل تشيكن رول ماك للشيف أماني أبو علم.

- مقادير طريقة عمل تشيكن رول ماك :-

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صدور دجاج مخليه.

ﻻنشون مدخن.

جبنة شيدر أبيض.

بقسماط.

دقيق.

بهارت للتتبيلة "ملح، فلفل،حبهان مطحون، سماق، بودرة بصل، بودرة ثوم،

بصل حلقات

- طريقة تحضير تشيكن رول ماك :-

احضرى صدور الدجاج المخلية ودقيها بشاكوش الطبخ.





وتوضع في التوابل السالف ذكرها ملح، فلفل،حبهان مطحون، سماق، بودرة بصل، بودرة ثوم،بصل حلقات، وتترك فيها طوال الليل.





وفي الصباح قمي بفرد كل صدر وضعي بداخله شريحة من اللانشون والجبن، ويلف جيدا ويثبت بأعواد الأسنان.





ثم توضع كل قطعة في الدقيق ثم البيض يليها البقسماط، وتقلي في زيت غزير على نار متوسطة ثم هادئة حتي تنضج الفراخ.





وبعد ذلك تصفي جيدا من الزيت من خلال وضعها على ورق المطبخ، ثم تنزع منها أعواد الأسنان وتقدم مع مكرونة بالصوص الأبيض أو البطاطس المحمرة، وتقدم بالهنا والشفاء.