فرحة وحزن في بيت واحد.. شاهد كيف استقبل منزل عبد الله وصالح جمعة خبر فوز الزمالك.. فيديو

فرحة وألم في عائلة اللاعبين عبد الله وصالح جمعة بطور سيناء بعد فوز الزمالك بكأس السوبر.

مشاعر متناقضة ما بين الفرحة والالم تعيشها عائلة الشيخ جمعة عودة والد اللاعبين صالح وعبدالله لاعبو الأهلي والزمالك في طور سيناء فهي عائلة رياضية تتحلي بالاخلاق والروح الرياضية ولكن العائلة تعيش في كل مباراة بين قطبي الكرة المصرية الاهلي والزمالك مشاعر متناقضة فمن بينهم من يشجع الاهلي وآخرين يشجعون الزمالك ويبقي والدهم المحب لكرة القدم علي الحياد دائما فهو لايريد إن يغضب احد منهم سواء عبد الله أو صالح جمعة.





التقي موقع "صدي البلد" الاخباري بأسرة اللاعبين فبينما شقيقهم الاصغر عمر بالمرحلة الثانوية الذي يلعب في دوري القطاعات بجنوب سيناء والذي قال إنه زملكاوي وسعيد بفوز الزمالك رغم ان شقيقة الأكبر منه سالم يشجع الأهلي وكلا منهم يشجع فريق ولكن يتفقان علي الود والاحترام وتشجيع اللعبة الحلوة مشيرا إلي إنه كان علي المقهي امس مع اصدقائه مشجعي الزمالك وشقيقة سالم مع اصدقائه مشجعي الاهلي في مكان واحد بكل حب واحترام.





بينما سليمان عودة عم الشقيقين صالح وعبد الله جمعة اللاعب والشاعر السيناوي الذي كان باستاد طور سيناء يقوم بتحكيم مباراة كرة قدم لكبار السن، قال إنه اهلاوي صميم وكان يتمني فوز الاهلي ولكنه في نفس الوقت كان يشفق ويتمنى لعبد الله جمعة إن يحرز الهدف والا يخفق لان كانت عليه مسئولية كبيرة في إحراز الهدف ومسئولية الا يكون سببا في ضياع البطولة.





وتمنى عم اللاعبين إن يحرز الأهلي بطولة إفريقيا وهي اغلي بطولة .





بينما والدهما الشيخ جمعة عودة إنه محايد من أجل ولديه ولا يريد أن يحزن احد منهما فمعزتهما واحدة في قلبه ولكنه قال إنه لم يكن راضيا علي مستوي اللعب من الفريقين.







