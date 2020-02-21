رانيا يوسف تكشف عن أنوثتها ورشاقتها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة رانيا يوسف مجموعة صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، خلال تواجدها في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.





وتألقت رانيا يوسف بإطلالة مفعمة بالرقي بالأنوثة، وارتدت فستانًا باللون الأبيض يصل لمنطقة الركبة؛ ليكشف عن رشاقتها، وانتعلت معه حذاء بكعب باللون الفضي اللامع.





واعتمدت رانيا يوسف على اللمسات الجمالية الجريئة، فاستخدمت اللون الاحمر في الشفاة، والبلاشر والهايليتر، والماسكرا والايشادو، ووضعت اللون الاحمر كطلاء للاظافر.





ارتدت رانيا بعض من المجوهرات الانيقة، كخاتم في اليد، وحلق في الاذن يتناسب مع شكلها الجمالي، مع ترك خصلات شعرها الاسود منسدلا على ظهرها.