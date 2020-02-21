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رياضة

أخبار نادي الزمالك.. الفريق يخوض القمة بالبدلاء.. وشيكابالا يسب الأهلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:26 م
شيكابالا
شيكابالا
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إسماعيل محمود
نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم "الجمعة"، الموافق 21 من فبراير 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:


فجر سامي الشيشني، مدرب عام فريق الكرة الاول بنادي الزمالك، مفاجأة قوية عن قرار الجهاز الفني حول مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك.



كرر محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، شتائمه ضد النادي الأهلي وجماهيره اليوم الجمعة عقب وصول البعثة إلى مطار القاهرة الدولي. 




علق طارق حامد نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على مشادته مع لاعب النادي الأهلي محمود عبدالمنعم كهربا، والتي حدثت في مواجهة السوبر المصري التي جمعت الفريقين أمس باستاد محمد بن زايد بالإمارات.



تحدث فرجاني ساسي نجم الزمالك ومنتخب تونس، عن ركلة الترجيح التي سجلها فى شباك محمد الشناوي حارس الاهلى فى ركلات الترجيح بالسوبر المصري.



كشف اللواء محمد على عضو لجنة المسابقات السابق فى اتحاد الكرة، عن العقوبة المنتظر توقيعها على محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادى الزمالك فى مباراة السوبر المصري أمام النادى الأهلى.



قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عقب تتويج الفارس الأبيض بلقب كأس السوبر المصري التي أقيمت مساء الخميس على ستاد محمد بن زايد بالإمارات أن قمة الدوري ستؤجل نظرا لارتباطات الفريقين.
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