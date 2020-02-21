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رياضة

هاني حتحوت: كهربا سبب ضياع السوبر من الأهلي

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:25 م
كهربا
كهربا
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إسماعيل محمود
أكد الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج الماتش والذي يذاع على قناة صدى البلد، أن محمود عبد المنعم كهربا، سبب عدم تسجيل لاعبي الأهلي لأهداف وبالتالي ضياع كأس السوبر.

وقال هاني حتحوت في برنامجه الماتش "لكل مدرب رهانات، كارتيرون راهن على عبدالله جمعة والذي كان موضع سباب لجمهور الأهلي في الأيام الماضية، وجعله يسدد ضربة الجزاء الأخيرة، ونجح في الرهان، فايلر راهن على بادجي بأن يسدد ركلة الجزاء الأخيرة، لكنه فشل في الرهان."

وأضاف حتحوت:" فايلر راهن أيضًا على كهربا بأن يقوم باختراق دفاعات الزمالك في الشوط الثاني، لكنه فشل أيضًا، كهربا كان متوتر ، وكان سبب عدم تسجيل لاعبي الأهلي لـ أهداف في المباراة."

يذكر أن نادي الزمالك قد توج ببطولة كأس السوبر المصري، وذلك بفوزه على النادي الأهلي بضربات الجزاء الترجيحية.
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