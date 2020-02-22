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حوادث

المتهم بقتل صديقة بدار السلام يمثل جريمته ويكشف تفاصيل جديدة

السبت 22/فبراير/2020 - 03:58 ص
جثة
جثة
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محمد صبري
أدلى المتهم بذبح صديقة داخل شقته بدار السلام باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه الجريمة حيث قرر بأنه تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه منذ سنوات ، وفجر ليلة الحادث طلب مني شراء مأكولات وإحضارها لشقة سكنه محل الجريمة بشارع أبو العلا .     

وأضاف المتهم أنه أثناء تناولهما الطعام حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب قيام المجني عليه بالتشهير بوالدته وشقيقته والادعاء بأنهما سيئي السمعة ، مما أثار حفيظتي فلم اشعر بنفسي الا وانا اسحب سلاح أبيض المعثور عليه كان بجوار المجني عليه وبادرت بعدة طعنات متفرقة بصدره وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة حتى تأكدت من وفاته وهربت إلى أن تم ضبطى .


وقام المتهم بتمثيل الجريمة بحضور ممثل عن النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة ، وقررت حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيق .
                                                
وكان ضباط مباحث القاهرة قد نجحوا فى كشف غموض بلاغ بالعثور على جثة عاطل مقتول داخل شقته بدار السلام ، حيث تبين ان صديقة وراء قتله بالتشهير بوالدته وشقيقته والادعاء بأنهما سيئي السمعة ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم .

بداية اكتشاف الجريمة عندما تبلغ لقسم شرطة دار السلام من شرطة النجدة بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا احمد من شارع الحرية ـ دائرة القسم  .

بالانتقال والفحص عُثر علي جثة عاطل ومقيم محل البلاغ مُسجاة علي ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية " يرتدي ملابسه كاملة " ، وبها إصابات عبارة  عن ( 3 جروح طعنية بمنطقة الصدر وجرح بالمعصم الأيسر , وجرح ذبحي بالرقبة) وعثر بجوار الجثة على سلاح أبيض " سكين متوسط الحجم ـ كذلك " عليه آثار دماء ، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة .

بسؤال المُبلغ " صديق القتيل" عاطل قرر بأنه حال توجهه لمحل سكن المتوفي  وفقًا لاتفاق مسبق بينهما لاصطحابه لإحدى المستشفيات لعلاج جرح بقدمه اليسرى , وقيامه بالطرق على باب الشقة لم يستجب فقام بكسر الباب , واكتشف مقتله ، ونفى علمه بملابسات الواقعة .

بوضع خطة البحث موضع التنفيذ أمكن التوصل إلى مشاهدة عاطل حال خروجه من العقار محل البلاغ في وقت معاصر لارتكاب الواقعة   وأنه وراء ارتكابها ، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم  أمكن ضبطه ، وبعرضه على النيابة العامة اصدرت قراراها المتقدم .
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