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أخبار العالم

طيران الجيش السوري يدمر آليات عسكرية تركية في إدلب.. فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مقطع فيديو، تظهر فيه طائرات الجيش وهي تستهدف قوات مدعومة من النظام التركي غرب مدينة سراقب بريف إدلب.

وقالت سانا إن اللقطات الجوية أظهرت تصدي الجيش العربي السوري بكفاءة عالية لهجوم شنته التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على بلدة النيرب غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، وتنفيذه استهدافات دقيقة أوقعت عشرات القتلى في صفوف الإرهابيين ودمرت آلياتهم ومدرعاتهم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أوضح في تصريحات سابقة واصفا ما يجري في إدلب بأنه "حرب" حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن مقتل جنديين تركيين وتدمير بعض المعدات جراء الاشتباكات العنيفة المستمرة هناك بين المعارضة السورية وقوات النظام.. خسائر النظام في مقابل ذلك أكبر بكثير، حيث تم تحييد نحو 150 عنصرًا من قواته".

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