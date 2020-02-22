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وزير الإنتاج الحربي: تطوير العنصر البشري على رأس أولوياتنا| فيديو

السبت 22/فبراير/2020 - 07:38 م
الدكتور محمد العصار،
الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة حريصة على تطوير المنظومة بالكامل وعلى رأسها العنصر البشري، موضحا أنه من أهم الأولويات في منظومة التنمية.

وأضاف «العصار» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الإنتاج الحربي عملت على تطوير مجال التدريب وعمل دورات لرؤساء الشركات او رؤساء القطاعات في أفضل الأماكن علي المفاهيم الجديدة والحوكمة والمراجعة الداخلية.

وأشار وزير الإنتاج الحربي، إلى أن الإنتاج الحربي لديها طاقات فائضة تستغل في خدمة المواطنين والمساهمة في المشروعات القومية والتنموية، مؤكدا أن المهمة الرئيسية هي تلبية احتياجات القوات المسلحة وتصنيع المنتجات الحربية.

وأوضح أن كل العاملين في الإنتاج الحربي يعلم جيدا ان رقم 1 هو إنتاج الأسلحة والذخيرة والمعدات اللازمة في القوات المسلحة، ثم استغلال الفائض في المشروعات التنموية.

ولفت إلى أن هناك تنسيقا مع كثير من المحافظات والوزارات والهيئات والجامعات وحصلوا علي ثقة الجميع، موجها التحية والشكر لكل العاملين بالانتاج الحربي متمنيا لهم النجاح والتقدم.
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