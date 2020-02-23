AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الدقيقة بـ 33 جنيهاً.. المتهم بتكوين شبكة دعارة في القليوبية: الشغلانة فلوسها كتير وكله حسب المجهود

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:00 ص
سقوط شبكة دعارة -
سقوط شبكة دعارة - ارشيفية
Advertisements
إبراهيم الهوارى

كوّنا صفحة على الفيس بوك لاستقطاب راغبى المتعة الحرام..

الشغلانة فلوسها كتير وكنا عايزين نعمل ثروة كبيرة.. بهذه الكلمات بدأ المتهمون بتكوين شبكة للدعارة بشبرا الخيمة أقوالهم خلال التحقيقات التى أجريت معهم.


وقال الزوج إنه كوّن من زوجته شبكة لأعمال الدعارة حيث كانا يقومان باستقطاب راغبي المتعة من خلال الاتصال بأرقام عشوائية والترويج عبر الفيس بوك والاتفاق معهم لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية وصلت من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه فى الساعة.


وتابع الزوج أنه اتفق مع سيدتين على الانضمام إلى الشبكة وإقامة حفل جنسي جماعي داخل شقته بشبرا الخيمة مقابل الحصول على أموال كثيرة وتكوين ثروة مالية فى أسرع وقت.


حيث كان يحاسب الفتيات حسب المجهود وساعات ممارسة الجنس مضيفاً: "كنت أقوم بإرسال صور الفتيات للزبون لاختيار التي يرغب بها قبل حضوره الشقة لممارسة الدعارة".


وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل وزوجته لإدارتهما شبكة للدعارة واستقطاب السيدات والرجال راغبي المتعة لممارسة الرذيلة في شقتهما بدائرة قسم أول شبرا الخيمة حيث تم ضبط المتهمين وسيدتين ورجل معهما في الشقة وتحرّر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة التحقيق فأمرت النيابة بحبسهم جميعًا.


وكانت المعلومات السرية قد وردت لمديرية أمن القليوبية تفيد بقيام عاطل وزوجته بإدارة شقتهما لممارسة الرذيلة واستقطاب النسوة وراغبي المتعة من الرجال لممارسة البغاء في عزبة عثمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.


وتم تشكيل فريق بحث قادة العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، والعميد صمويل عطالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة وتوصلت التحريات أن عاطلاً قام بتكوين شبكة دعارة بمساعدة زوجته واتخذا شقتهما بدائرة قسم أول شبرا وكرًا لنشاطهما حيث يقوم الزوج باستقطاب الرجال راغبي المتعة الحرام، وتقوم زوجته باستقطاب السيدات

والنسوة الساقطات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من القبض على الزوج وزوجته وضبط بصحبتهما سيدتين ورجل آخر يمارسان الرذيلة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبسهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جلسة المساج بـ 200 ودقيقة الجنس بـ 25 جنيه.. اعترافات المتهمات بتكوين شبكة دعارة بنادٍ صحي

المتعة الحرام .. حبس رجل عرض زوجته لممارسة الدعارة على فيس بوك

بنتصل بأرقام عشوائية.. خمسيني ينظم حفلات جنس جماعى لزوجته وزوجة ابنه في شبرا الخيمة.. والساعة بـ 5 آلاف جنيه

ضاعت الرجولة.. حفلات جنس جماعى.. كريم قدم زوجته مقابل 3 آلاف جنيه وأسرة شبرا الخيمة بـ 5 آلاف جنيه

بلا نخوة أو رجولة.. استقطاب وجنس جماعي بإعلان على الفيسبوك.. كريم حلم بالثراء السريع فعرض زوجته.. وخمسيني يدير حفلات لزوجته وزوجة ابنه في شبرا الخيمة

ضبط عاطل وزوجته حولا منزلهما وكرا للدعارة وراغبي المتعة الحرام بالقليوبية

ترشيحاتنا

حتحوت يكشف سبب عدم إيقاف طارق حامد بعد مشادته مع كهربا .. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. طوارئ في الأهلي والزمالك للرد على عقوبات الانضباط.. موقف لاعبي القطبين من المشاركة الإفريقية.. مصير القمة

شيكابالا يستشهد بـ كريستيانو وسيميوني بعد قرار إيقافه.. شاهد

عادل مصطفى: الأهلي سيتأثر بغياب كهربا لنهاية الموسم

قطة وفية.. رفضت ترك صديقها القط بعدما صدمته سيارة على الطريق

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

AdvertisementS

حسني مبارك في العناية المركزة.. ونجله علاء: ادعوا له يقوم لنا بالسلامة

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

أخبار الرياضة ليلا.. طوارئ في الأهلي والزمالك للرد على عقوبات الانضباط.. موقف لاعبي القطبين من المشاركة الإفريقية.. مصير القمة

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

مفعول سحري.. ماذا يحدث لجسمك عند وضع ملعقة ليمون على الحليب؟

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

محترم وكبير.. ميدو: أفتخر أنني دربت هذا اللاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه أوبترا ورينو لوجان وسيتروين في مزاد 26 فبراير .. صور

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور