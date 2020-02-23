قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة اتهام طالبة بالصف الثالث الإعدادى لـ 4 شباب بقرية مشتهر بمركز طوخ بالتعدي جنسيا عليها داخل شقة، أنها على علاقة عاطفية بأحد المتهمين يدعى م.ع حارس أمن بشركة خاصة منذ حوالي شهرين، واصطحبها خلال تلك الفترة عدة مرات لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بطوخ، حيث واقعها جنسيا كالأزواج.





وتابعت التحقيقات أن يوم الحادث تواعدا على اللقاء واصطحبها إلى أحد المنازل بناحية عزبة القاضي بقرية مشتهر دائرة المركز، إلا أنها فوجئت بوجود 3 من أصدقائه المتهمين معه، ولم تتمكن من الإفلات، حيث قاموا بالتحرش بها، وتنازلت هي ووالدها عن الاتهام أمام النيابة.





وأقرت الفتاة أنها لم تتعرض للتعدي الجنسي، وأنها مازالت عذراء، وذلك على غير ما أقرت به في محضر الشرطة المحرر بالواقعة وبناء على ذلك قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين.





فيما كشفت التحقيقات أن الطالبة علي علاقة عاطفية بالمتهم الأول منذ حوالي شهرين، حيث اصطحبها خلال تلك الفترة عدة مرات لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بشارع الصنايع دائرة المركز ليقابلها فيها، ويوم الحادث تواعدا علي اللقاء واصطحبها إلى أحد المنازل بناحية عزبة القاضي بقرية مشتهر، إلا أنها فوجئت بوجود باقي المتهمين "أصدقائه" معه.





تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من المجني عليها طالبة بالصف الثالث الإعدادي وخالها واتهمت كلا من "م.ع.ع" 19 سنة حارس أمن و"ا.ج.م" حاصل على دبلوم زراعة و"ع.ا.ع" 18 سنة حلاق و"ي.ا.ا" عامل لقيامهم بالتعدي عليها جنسيا. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان حالة التعدي عليها.





تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بالواقعة وانتقل على الفور العميد خالد محمدي مفتش مباحث شمال القليوبية والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاه تعرضت للتعدي الجنسي.





وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين حيث جرى تحديدهم وضبطهم وبمناقشة المجني عليها قالت إن أحدهم على علاقة عاطفية معها وقام باستدراجها لباقي المتهمين وقاموا بالتعدي الجنسي عليها وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مشيرين أنهم استدرجوا المجني عليها وتعدوا عليها جنسيا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم.