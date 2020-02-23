AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:07 ص
طفلة - أرشيفية
طفلة - أرشيفية
Advertisements
إبراهيم الهوارى

كشفت التحقيقات والتحريات فى واقعة اتهام طالبة بالصف الثالث الإعدادى لـ 4 شباب بقرية مشتهر بمركز طوخ بالتعدي جنسيا عليها داخل شقة، أنها على علاقة عاطفية بأحد المتهمين يدعى م.ع حارس أمن بشركة خاصة منذ حوالي شهرين، واصطحبها خلال تلك الفترة عدة مرات لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بطوخ، حيث واقعها جنسيا كالأزواج.


وتابعت التحقيقات أن يوم الحادث تواعدا على اللقاء واصطحبها إلى أحد المنازل بناحية عزبة القاضي بقرية مشتهر دائرة المركز، إلا أنها فوجئت بوجود 3 من أصدقائه المتهمين معه، ولم تتمكن من الإفلات، حيث قاموا بالتحرش بها، وتنازلت هي ووالدها عن الاتهام أمام النيابة.


وأقرت الفتاة أنها لم تتعرض للتعدي الجنسي، وأنها مازالت عذراء، وذلك على غير ما أقرت به في محضر الشرطة المحرر بالواقعة وبناء على ذلك قررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين.


فيما كشفت التحقيقات أن الطالبة علي علاقة عاطفية بالمتهم الأول منذ حوالي شهرين، حيث اصطحبها خلال تلك الفترة عدة مرات لإحدى الشقق السكنية المستأجرة بشارع الصنايع دائرة المركز ليقابلها فيها، ويوم الحادث تواعدا علي اللقاء واصطحبها إلى أحد المنازل بناحية عزبة القاضي بقرية مشتهر، إلا أنها فوجئت بوجود باقي المتهمين "أصدقائه" معه.


تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا من المجني عليها طالبة بالصف الثالث الإعدادي وخالها واتهمت كلا من "م.ع.ع" 19 سنة حارس أمن و"ا.ج.م"  حاصل على دبلوم زراعة و"ع.ا.ع" 18 سنة حلاق و"ي.ا.ا" عامل لقيامهم بالتعدي عليها جنسيا. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين وطلب تحريات المباحث وعرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان حالة التعدي عليها.


تلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بلاغا بالواقعة وانتقل على الفور العميد خالد محمدي مفتش مباحث شمال القليوبية والمقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث المركز وتبين أن الفتاه تعرضت للتعدي الجنسي.


وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 متهمين حيث جرى تحديدهم وضبطهم وبمناقشة المجني عليها قالت إن أحدهم على علاقة عاطفية معها وقام باستدراجها لباقي المتهمين وقاموا بالتعدي الجنسي عليها وبمواجهة المتهمين عقب ضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، مشيرين أنهم استدرجوا المجني عليها وتعدوا عليها جنسيا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت النيابة بحبسهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق وانهيار حوائط منزل بطوخ بسبب تسرب الغاز دون خسائر فى الأرواح

يعملوها الصغار.. إصابة نقاش وزوجته في مشاجرة مع حلاق بسبب العيال ببنها

تجديد حبس حلاق شرع في قتل نقاش وزوجته بالقليوبية

المتهم باغتصاب ابنة زوجته: «البنت احلوت في عيني»

ضبط 4 ذئاب بشرية استدرجوا فتاة وتعدوا عليها جنسيا بطوخ

العشق الممنوع.. التحقيقات تكشف عن مفاجأة في اعتداء 4 شباب جنسيًا على طالبة بـ طوخ

ترشيحاتنا

جمال عبد الحميد: قرارات لجنة الانضباط عادلة وشيكابالا لا يستحق الإيقاف

أحمد موسى يعقد جلسة صلح بين مرتضى منصور وهاني حتحوت.. فيديو

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

كله بالحلال.. إماراتي يتزوج من 35 امرأة.. فيديو

AdvertisementS

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة