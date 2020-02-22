سوريا تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا في البلاد

أعلنت وزارة الصحة في سوريا، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد حتى تاريخ يوم السبت 22 فبراير، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".





وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية في بيان، ردا على ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصابات بمرض فيروس "كورونا" المستجد، إنها تؤكد أن الأخبار بخصوص مستجدات هذا المرض في سوريا ستنشرها الوزارة عبر وكالة "سانا".





وأوضح البيان أن الفرق المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، تعمل على مدار الساعة في الترصد والتقصي الوبائي لهذا المرض، وفقا للوائح منظمة الصحية الدولية.





وجهزت الصحة السورية المخبر المرجعي بالوزارة بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس "كورونا" للكشف عن أي حالة مشتبه بها.



