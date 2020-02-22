AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سوريا تكشف حقيقة وجود إصابات بفيروس كورونا في البلاد

السبت 22/فبراير/2020 - 09:03 م
حقيقة انشار فيروس
حقيقة انشار فيروس كورونا في سوريا
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة في سوريا، عدم تسجيل أي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد حتى تاريخ يوم السبت 22 فبراير، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الصحة السورية في بيان، ردا على ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصابات بمرض فيروس "كورونا" المستجد، إنها  تؤكد أن الأخبار بخصوص مستجدات هذا المرض في سوريا ستنشرها الوزارة عبر وكالة "سانا".

وأوضح البيان أن الفرق المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، تعمل على مدار الساعة في الترصد والتقصي الوبائي لهذا المرض، وفقا للوائح منظمة الصحية الدولية.

وجهزت الصحة السورية المخبر المرجعي بالوزارة بكل وسائل التشخيص المتعلقة بفيروس "كورونا" للكشف عن أي حالة مشتبه بها.

كما طبقت إجراءات صحية مشددة على المعابر الحدودية وفي المطارات، حيث يتم قياس درجات الحرارة للقادمين إلى سوريا وإجراء الفحوص اللازمة للحالات المشتبه بها، ولا سيما القادمين من الصين وشرق آسيا، وذلك عن طريق تعبئة استمارة خاصة بأسمائهم ومكان إقامتهم ومتابعة حالاتهم الصحية خلال مدة حضانة الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة 3 حالات بسببه.. معلومات لا تعرفها عن مرض كورونا

الصحة العالمية: لا توجد أي إصابة بمرض كورونا في مصر.. والقاهرة اتخذت استعداداتها

صحة الدقهلية تمنع الإجازات .. واجتماعات لبحث تطورات موضوع كورونا بالخارج

موريتانيا: لم نسجل أي حالة إصابة بـ فيروس كورونا

ماليزيا تسجل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" بين مواطنيها

الصحة الفلسطينية تؤكد خلو الضفة الغربية من أي إصابات بفيروس كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

بملابس سوداء.. زوجة حسام ميدو تبهر الجمهور بأنوثتها

يسرا اللوزي تهين أحمد حاتم.. وزينة لـ أحمد عز: أرجع يا دكر.. وشهيرة تكشف حقيقة خلع الحجاب

في انتظار الموافقة.. طاقم حكام مكسيكى لإدارة القمة 120 بين الأهلى والزمالك

خاص.. كاف يكشف موقف استاد القاهرة من استضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا

شاهد.. رانيا يوسف تثير الجدل.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقوبات علي اتحاد الكرة.. حيثيات حكم المحكمة الدولية بتغريم الإسماعيلي 20 مليون جنيه

اخبار السيارات.. انخفاض جديد في أسعار شيفروليه chevrolet .. ونصائح قبل شراء المستعمل وأسعار شيري chery اليوم

عمرو سعد يشارك في تخريج الدفعة الأولى من مشروع التعليم الترفيهي بالسعودية..صور