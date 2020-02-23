منها جفاف الشفاه.. أعراض إذا ظهرت على طفلك اذهبي للطبيب فورا

يتكون جسم طفلك من حوالي 75٪ ماء، ويفقد الطفل كل يوم السوائل من خلال التبول وحركات الأمعاء والتعرق والبكاء وحتى التنفس، ويمكنك استبدال هذه السوائل في كل مرة يتناول فيها الطفل الطعام للتغلب على الجفاف.





فيما يلي أعراض وأسباب وعلاج الجفاف عند المواليد والرضع مع نصائح للوقاية.









كشف موقع هيلث عن أعراض الجفاف عند الأطفال وحذر منها إذا ظهر على طفلك هذه الأعراض عليك الذهاب للطبيب فورا :









أعراض الجفاف عند الأطفال :





يمكن أن يصبح الأطفال مصابين بالجفاف بسرعة. علامات الجفاف عند الأطفال :





شفاه جافة

فم جاف

أقل من ستة حفاضات مبللة في فترة 24 ساعة

البول المركز الذي يبدو أصفر أو برتقالي غامق للغاية

(بقعة ناعمة) على رأس طفلك

التهيج