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منوعات

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

الأحد 23/فبراير/2020 - 05:32 ص
طفلة سعودية تدخن
طفلة سعودية تدخن الشيشة
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عزة عاطف

بعد تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لطفلة سعودية صغيرة تدخن الشيشة، فتحت النيابة العامة في الرياض تحقيقًا في الواقعة ووجهت تهمة الإهمال لوالدة الطفلة وخالتها.

 

التقطت والدة الطفلة وخالتها مقطع فيديو للطفلة التي تبلغ من العمر عامين ونصف فقط أثناء تدخينها الشيشة باحتراف، وتم نشر الفيديو على حساب الخالة في سناب شات ليثير جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل متهمين الأم بالإهمال.

 

وبموجب قوانين حماية الطفل وفقًا للمادة 3 من الدستور السعودي وجهت النيابة العامة في السعودية اتهامها للأم بالإهمال وتهديد سلامتها وصحتها الجسدية والنفسية وفقًا لصحيفة عكاظ.

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كما تم توجيه اتهام إلى خالتها بإلحاق الضرر والتشهير، بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وكذلك إغلاق حسابها في سناب شات، وأحيلت القضيتين إلى المحكمة للنظر فيهما.

 

كان المقطع، أثار غضب رواد مواقع التواصل في السعودية والوطن العربي بعد تداوله على نطاق واسع حيث طالبوا السلطات بضرورة معاقبة الأم على إهمالها.

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