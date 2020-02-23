AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:50 ص
امرأة تصلي الجمعة
امرأة تصلي الجمعة بالرجال والنساء
Advertisements
عزة عاطف

للمرأة دورها في الإسلام، والخطابة بالنسبة لها لم تكن بالشئ الجديد، فقد كانت السيدة عائشة تخطب في الصحابة أجمعين لكن من وراء حجاب، وفي مشهد غير مألوف وقفت امرأة فرنسية من أصل جزائري تؤم المصلين في صلاة الجمعة وتخطب فيهما داخل مسجد في باريس.

 

لكن الخطبة لم تكن من وراء حجاب كما هو معلوم، ولم يكن هناك فصل بين الرجال والنساء في الصلاة، بل كانت «كاهنة بهلول» دكتورة العلوم الإسلامية في باريس أول امرأة تصلي بالرجال والنساء معًا في مسجد مختلط.

 

وتبين أن مسجد فاطمة في باريس يتحدى الإسلام التقليدي حيث يتناوب على الخطابة فيه الرجال والنساء، ويصلون جنبًا إلى جنب، بزعم أن هذا ما يحدث في مكة المكرمة.

 

واصطفت 10 من النساء على اليسار أثناء الصلاة و12 من الرجال على اليمين، لكن وفقًا لـ "يورونيوز" فإن المنظمين القائمين على المبادرة فضلوا عدم الكشف عن عنوان المسجد لتجنب الاصطدام بأتباع الإسلام التقليدي.

 اقرأ المزيد:

إمام المسجد المطعون في لندن يثير الدهشة.. ومفاجأة عن علاقته بحادثة الأميرة ديانا

كله بالحلال.. إماراتي يتزوج من 35 امرأة.. فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

تضمنت خطبة كاهنة تعاليم "الحب الإلهي"، كنوع من تصحيح صورة الإسلام المرادفة للإرهاب، الخوف والانقسام، قود عبر المصلين وراء بهلول عن راحتهم لتلك الصلاة العادلة كما وصفوها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم تغطية اليدين في الصلاة.. الإفتاء توضح| فيديو

هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟

أئمة مسجد الصحابة لـ صدى البلد: الجامع قبلة للجميع ونجيد 3 لغات .. ونوضح للأجانب الصورة الحقيقية للإسلام والعرب.. ويكشفون أغرب 5 أسئلة وجهت إليهم

ما حكم صلاة المرأة أمام الرجال ؟ الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

لا تفوتك معرفتها.. 7 نصائح فعالة للتخلص من الحموضة

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

محمد رمضان لـ الطيار الموقوف: خللي السوشيال ميديا تديك الفلوس

أبرز تصريحات مرتضى منصور مع أحمد موسى بعد حصد السوبر الأفريقي والمصري.. فيديو

AdvertisementS

قدم صديقته فريسة لأصدقائه .. طالبة القليوبية: فوجئت بحفلة اغتصاب ومازلت عذراء .. تفاصيل

أول قرار من الزمالك عقب قرارات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور واللاعبين

اعتراض شديد اللهجة من تركي آل الشيخ على قرار إيقاف كهربا

عاجل.. مرتضى منصور يعلن انسحاب الزمالك من الدوري ويتقدم ببلاغ لإلغاء اللجنة الخماسية

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

ننشر بنود الاجتماع الطارئ لمجلس الأهلي للرد على عقوبات الانضباط

ننشر سبب عقوبة شيكابالا بالإيقاف 8 مباريات وكهربا لنهاية الموسم

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

محمد رمضان يقدم عرضا مغريا لتعويض الطيار المفصول.. فيديو

عبدالناصر محمد: قرارات لجنة الانضباط ليست عادلة بشأن كهربا وشيكابالا..فيديو

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

عقوبات لجنة الانضباط لا يجوز الاستئناف عليها إلا لـ 3 لاعبين .. اعرف اللائحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نعش عائم.. أهالي نجع الطينة يواجهون مصيرهم يوميا على عبارات الموت.. صور

إنهم يتبعون دينًا جديدًا.. أول امرأة تخطب الجمعة في مسجد "مختلط" بـ باريس.. صور

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة