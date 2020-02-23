كله بالحلال.. إماراتي يتزوج من 35 امرأة.. فيديو

تعرض رجل إماراتي للهجوم الشديد على موقع التغريدات تويتر بعد نشره مقطع فيديو يتفاخر فيه بزواجه من 35 امرأة على مدار 17 عامًا، وهو ما أثار تساؤلات البعض حول مصير هؤلاء الزوجات وأولادهن بعد طلاقه لهن.





انتشر مقطع فيديو لرجل إماراتي يحكي قصته مع تعدد الزوجات في سعادة متمنيًا للجميع تذوق الحلال، لكن لم يلقى مقطعه الإعجاب الذي توقعه، فانتقده العديد من المستخدمين بأنه طلق 31 مرة ومن المؤكد أن هذا ترتب عليه نتائج وخيمة من 31 امرأة مطلقة لأطفال غير معلوم مصيرهم.

يقول الرجل في المقطع: "تزوجت 35 مرة.. بدايتها من 17 سنة كلها بالحلال وإن شاء الله أتمنى للجميع الحلال"، وتعرض للنقد الحاد بعدما أثار المقطع تفاعل كبير على موقع التغريدات تويتر فكتب عبد الله النعيمي متسائلًا حول المقطع: "الإسلام أباح الزواج من أربع نساء.. كون الأخ تزوج ٣٥ مرة، فهذا يعني إنه طلق حتى الآن ٣١ مرة.. وهو أمر تترتب عليه نتائج وخيمة.. ٣١ امرأة مطلقة.. أطفال لا نعلم عددهم يعانون من انفصال والديهم.. نفوس حزينة وخواطر مكسورة.. كل هذه الأمور لا يرضاها الله.. حتى وإن كان الزواج بالحلال !!".





بينما هاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي النساء اللواتي ارتضين هذا الأمر، كتب فيصل المهنا: "اتفق معك تماما .. خصوصا هذه الفتره التي تصعب فيها التربية .. لكن بالمقابل .. أين #المرأه ودورها ولماذا لا نشاركها مسؤولية ذلك فهي من تقبل وهي من تختار وهي من تعلم .. فالزوجة رقم ٣٥ كانت تعلم أنه تزوج ٣٤ قبلها وهي مسؤولة عن قبولها وتتحمل عواقب القرار .. لا يجب أن نحمل طرف واحد هنا".