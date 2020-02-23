AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استنفار في إسرائيل بسبب مخاوف من تحول كورونا إلى وباء

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت السلطات الإسرائيلية إن مئات المستوطنين تواصلوا مع الخبراء للإبلاغ عن مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في الوقت الذي أمرت فيه السلطات مجموعات من جميع أنحاء الأراضي المحتلة بالحجر الصحي، وأعلنت الحكومة عن اجتماع طارئ لوقف انتشار الفيروس القاتل.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن هناك مخاوف من تحول الفيروس إلى وباء.

وأضافت خدمة الإنقاذ أنها تلقت مئات الاستفسارات في غضون ساعات من فتح الخط الساخن لأولئك الذين لديهم شكوك بالتواصل مع مصابين بالفيروس.

وقالت إن المسعفين المدربين تدريبا خاصا يتم إرسالهم إلى منازل الناس لجمع العينات واختبار الفيروس، أو في بعض الحالات، لإجلاء المرضى إلى ظروف العزل الخاصة.

ووجهت مناشدات لأولئك الذين كانوا على اتصال مع أي شخص يشتبه في إصابته بالمرض أو أعراضه بما في ذلك السعال والحمى أو مشاكل الجهاز التنفسي، على الاتصال بالخط الساخن.

تم التأكد من إصابة شخص واحد في إسرائيل بالفيروس، وهي امرأة عادت إلى إسرائيل بعد الحجر الصحي على متن سفينة سياحية قبالة اليابان وشهدت عددًا كبيرًا من الإصابات ، لكن المخاوف انتشرت بسبب تفشي المرض هنا ، خاصة بعد اتضح أن بعض السياح الكوريين الذين زاروا البلاد مؤخرًا قد اكتشف أنهم يحملون العدوى.

وأودع حوالي 200 طالب ومدرس كانوا على اتصال بالمجموعة الحجر الصحي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يهدد الإيغور.. أكثر من مليون مسلم في مرمى الوباء القاتل

كوريا الجنوبية تعلن عن حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا الجديد

الصحف السعودية: كورونا يحصد 490 وفاة و24324 إصابة فى الصين.. بكين تعلن تعافي المئات من الفيروس اللعين.. وأمريكا تؤكد التعاون مع الصين للحد من انتشار المرض

كورونا يحصد أرواح أكثر من 800 شخص.. وفيات الفيروس القاتل تتجاوز ضحايا سارس

بعد إعدام مسؤول.. مخاوف بشأن تستر كوريا الشمالية على مصابي كورونا.. صورة

طائرة رئاسية كورية جنوبية تتوجه إلى اليابان لإجلاء مواطنيها من سفينة الكورونا

ترشيحاتنا

الأهلي حسم الدوري.. إبراهيم صلاح: أرفض تقليل اللاعبين من بعضهم لإرضاء الجماهير

توقف عن العلكة فورا.. مضغ اللبان يتسبب في كوارث صحية

أخبار الرياضة | إيقاف كهربا لنهاية الموسم وشيكابالا 8 مباريات.. وحقيقة عدم استضافة الإمارات الأهلي والزمالك

وداعا للإحراج .. كوب واحد من مشروب سحري يقضي على غازات البطن

دعاء قضاء الحاجة .. ادعوا الله بهذه الكلمات يحقق لك ما تتمنى

حتحوت: اتحاد الكرة يعلن عن موقفه النهائي لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصوير طفلتها تدخن الشيشة.. سعودية وأختها تنتظران عقوبات صارمة

كله بالحلال.. إماراتي يتزوج من 35 امرأة.. فيديو

شاهد.. عجوز تعثر على أختها البالغة من العمر 101 سنة بعد 47 عاما