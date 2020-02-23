استنفار في إسرائيل بسبب مخاوف من تحول كورونا إلى وباء

قالت السلطات الإسرائيلية إن مئات المستوطنين تواصلوا مع الخبراء للإبلاغ عن مخاوف من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، في الوقت الذي أمرت فيه السلطات مجموعات من جميع أنحاء الأراضي المحتلة بالحجر الصحي، وأعلنت الحكومة عن اجتماع طارئ لوقف انتشار الفيروس القاتل.





وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن هناك مخاوف من تحول الفيروس إلى وباء.





وأضافت خدمة الإنقاذ أنها تلقت مئات الاستفسارات في غضون ساعات من فتح الخط الساخن لأولئك الذين لديهم شكوك بالتواصل مع مصابين بالفيروس.





وقالت إن المسعفين المدربين تدريبا خاصا يتم إرسالهم إلى منازل الناس لجمع العينات واختبار الفيروس، أو في بعض الحالات، لإجلاء المرضى إلى ظروف العزل الخاصة.





ووجهت مناشدات لأولئك الذين كانوا على اتصال مع أي شخص يشتبه في إصابته بالمرض أو أعراضه بما في ذلك السعال والحمى أو مشاكل الجهاز التنفسي، على الاتصال بالخط الساخن.





تم التأكد من إصابة شخص واحد في إسرائيل بالفيروس، وهي امرأة عادت إلى إسرائيل بعد الحجر الصحي على متن سفينة سياحية قبالة اليابان وشهدت عددًا كبيرًا من الإصابات ، لكن المخاوف انتشرت بسبب تفشي المرض هنا ، خاصة بعد اتضح أن بعض السياح الكوريين الذين زاروا البلاد مؤخرًا قد اكتشف أنهم يحملون العدوى.





وأودع حوالي 200 طالب ومدرس كانوا على اتصال بالمجموعة الحجر الصحي.







