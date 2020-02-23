تحرك عاجل للكويت ضد انتشار فيروس في إيران

ألغت الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها إلى إيران بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد، الذي بات يهدد أرواح الملايين وسلامتهم، وفق ما ذكرت منصة ترايد أرابيا.





ذكر تقرير أن شركة "الخطوط الجوية الكويتية" أوقفت جميع الرحلات الجوية إلى إيران بعد 10 حالات إصابة بالفيروس، وتسببه بوفاة 6 أشخاص.





وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار من هيئة الطيران المدني الكويتية، التي قررت أيضًا حظر المواطنين من الذهاب لإيران أو أولئك الذين لديهم تصريح لدخول إيران أو كانوا في إيران خلال الأسبوعين الماضيين.





وأضافت الهيئة أن أي مواطن كويتي قادم من إيران سيتم توجيهه إلى العزل والحجر الصحي، وعلاوة على ذلك، فقد تقرر حظر دخول المسافرين القادمين من إيران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية كونا.





وذكر التقرير أن وزارة الصحة حذرت من السفر إلى مدينة قم الإيرانية، على بعد 140 كم جنوب طهران.



