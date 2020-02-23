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محافظات

محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:14 م
محافظ قنا يلتقي ذوي
محافظ قنا يلتقي ذوي الاحتياجات الخاصة
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يوسف رجب
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، لقاءًا خاصًا مع ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة بمركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين بمنطقة المعنا بمدينة قنا، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و أسعد السيد مدير مديرية القوي العاملة. 

استمع محافظ قنا، خلال اللقاء إلى العديد من الشكاوي والطلبات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي وجه المسئولين علي حلها في اسرع وقت ممكن وطبقا للقانون، موضحًا بأنه سوف يتم تنظيم هذا اللقاء بشكل دوري للوقوف علي كافة التحديات التي تواجه هذه الفئة من المجتمع. 

و أشار محافظ قنا، إلى أنه تم مخاطبة كافة الجهات والمصالح العاملة بالمحافظة  لاستيفاء نسبة الـ 5% لتوفير فرص عمل مناسبة. 

و أضاف محافظ قنا، بأن الدولة تولى ذوى الاحتياجات الخاصة اهتمامًا كبيرًا وتعمل جاهدة على توفر كافة احتياجاتهم على الوجه الأكمل، لافتًا إلى أن هناك قانون لأول مرة في مصر يضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجالات. 

واكد الداودى، ضرورة  تعزيز الوعى المجتمعي لحقوق الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة ومشاركتهم في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدر من المساواة مع الآخرين وتسليط الضوء على انجازاتهم  وإبرازهم كأفراد فاعلين ومبدعين في المجتمع وجنى المكاسب الناجمة عن إدماجهم في المجتمع بكافة جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

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محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
محافظ قنا يبحث تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة
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