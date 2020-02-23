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اقتصاد

الريال السعودي عملة تسوية.. صندوق النقد العربي يطلق منصة "بنى"

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:55 م
وكالات
أطلق صندوق النقد العربي منصة "بنى" للمدفوعات، تتويجا للجهود المبذولة في المدة الماضية بالتعاون بين صندوق النقد العربي والمصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية.

وتمثل "بنى" منصة دفع متعددة العملات، تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية - بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية - من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

كما تقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، ويشكل إطلاق المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

ويشكل إطلاق المنصة تطورا مهما في الأسواق المالية العربية يتزامن مع بدء عملية التحاق أوائل المشاركين فيها من البنوك التجارية الرائدة التي تم التعاون معها لتكون من رواد المستخدمين للمنصة، على أن تتم تسوية أول عملية دفع بين البنوك العربية في الأيام القادمة.

وأعلن صندوق النقد العربي ، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي أن منصة "بنى" ستُقدم خدمات المقاصة والتسوية لعملة الريال السعودي، إلى جانب عملتي الدولار الأمريكي واليورو وعملات دولية وعربية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

يُذكر أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال. 

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