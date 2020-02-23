مدير "تطوير العشوائيات": تسكين أهالي حكر السكاكيني بـ الأسمرات خلال 8 أسابيع

أكد المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه سيتم تسكين أهالى حكر السكاكينى بحي الشرابية خلال 8 او 9 اسابيع على أقصى تقدير.





وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "يوجد 7200 شقة بمدينة الأسمرات وسيتم تسكين أهالى حكر السكاكينى البالغ عددهم 500 أسرة خلال الأسابيع المقبلة".





ونوه المدير التنفيذ لصندوق تطوير العشوائيات إلى أنه سيتم إزالة منطقة حكر السكاكينى ولن يتم البناء فيها مرة أخرى.





ولفت صديق إلى أن منطقة حكر السكاكينى مكتظة بالسكان وتفتقد الخدمات، وسنقوم ببناء مركز طبي بها.





وأكد صديق أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولي يتابع بنفسه عملية إزالة حكر السكاكينى وتسكين الأهالى بمدينة الأسمرات.