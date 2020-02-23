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ديني

خالد الجندي يطالب بتأجيل مباراة القمة: «الدنيا هتولع»

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:06 م
خالد الجندي يطالب
خالد الجندي يطالب بتأجيل مباراة القمة: «الدنيا هتولع»
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محمد صبري عبد الرحيم
استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أحداث الشغب التي اندلعت في مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك مساء الخميس الماضي بدولة الإمارات.

وقال «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»: «الجو مشحون جدًا ودخل علينا تعصب وتوتر والبعض يريد إشعالها نارًا، ولا أنصح بوجود الجمهور في المباريات لأن الجمهور ما زال يحتاج مزيدًا من الوعي».

وأضاف أن ما حدث في الإمارات لو كان وقع في مصر كانت شظاياه ستتطاير، ناصحًا الجهات المختصة بتأجيل مباراة الأهلى والزمالك القادمة: «لأحسن الدنيا هتولع».

ووجه رسالة لاتحاد الكرة قائلًا: "يا اتحاد الكرة الوقت غير مناسب لمباراة تؤدي إلى التناطح والتعصب، وهذه مباراة ستكون أقرب إلى معركة ثأرية" وهذه ليست الروح الرياضية الواجبة.

وعلق الشيخ خالد الجندي، على اندلاع حرائق المنازل بإحدى قرى كفر الشيخ بعد شائعة أن الجن هو المتسبب في إشعال هذه الحرائق، قائلًا: «إنه لا يوجد جن يحرق المنازل وإلا لماذا لم يحرق بيت العمدة بالقرية؟»، مُطالبًا بضرورة التفكير واللجوء إلى علماء الأزهر.

وأوضح «الجندي»، أن تحريات الأمن اكتشفت أن المُتسبب في الحريق طفلة كانت تلهو نتيجة تأثرها بأفلام الكارتون، مضيفًا: «هذه الطفلة لابد أن يجلس معها علماء وأخصائيو نفسيين».

وتابع: إنه من الضروري إرسال قوافل تضم علماء أزهريين إلى هذه القرى وما شابهها لتوعية الناس، لافتًا إلى أن الوعي عند البعض يحتاج إعادة تنشيط وفهم، مشيرًا إلى أن الحديث عن الجن والسحر وصل إلى الأندية الرياضية التي يجب أن يكون فيها عقول سليمة.

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