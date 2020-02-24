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فن

المصنفات الفنية والمهن الموسيقية تحرران محاضر ضد حمو بيكا وأحد فنادق الإسكندرية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:28 ص
حمو بيكا
حمو بيكا
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محمد نبيل
في تحد صارخ للقانون واللوائح المنظمة لعمل الموسيقيين قام حمو بيكا باحياء حفل فني داخل احد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة بالاسكندرية، وبناء عليه قامت ادارة الرقابة على المصنفات الفنية بعمل محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا، بعدما قام بإحياء الحفل دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.

كما حررت نقابة المهن الموسيقية فرع الإسكندرية ونقيبها المنتخب حديثا علاء المرضي بتحرير محضر ضد حمو بيكا والفندق الذي استضاف الحفل، وحمل المحضر رقم 2578 بتاريخ 23 فبراير 2020، وذلك بناء على تعليمات المايسترو منصور هندي رئيس لحنة العمل الذي أكد ان النقابة لن تتوانى عن تطبيق القانون الذي يمنع أي شخص من الغناء إلا بعد الحصول على تصريح من النقابة.

يذكر أن الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين قرر خلال الأيام الماضية، إعادة النظر في كافة تصاريح الغناء التي تم منحها لمطربي المهرجانات بعدما لم تتلزم مجموعة كبيرة منهم بالاتفاقات والشروط  التي وضعتها النقابة من أجل تقديم فن راق ومميز يليق باسم مصر.
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