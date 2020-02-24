بوظت الدنيا.. لاعب الأهلي السابق يعلق على قرارات لجنة الأخلاق





وغرد إبراهيم سعيد عبر تويتر قائلا: "‏مش هينفع يتلعب لجنه الأخلاق والانضباط بوظت الدنيا".





وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني".





ومن المقرر أن ينتظر الزمالك مواجهة قوية بينه وبين منافسه الأهلي، في مباراة القمة 120 من الدوري الممتاز، اليوم الإثنين في تمام الساعة السابعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.





علق إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق على قرار نادي الزمالك، بالانسحاب من بطولة الدوري المصري الممتاز إعتراض على عقوبات اتحاد الكرة المصري تجاه الزمالك.