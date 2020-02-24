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فن

محمد رمضان يتصدر تويتر.. ومغرد: ثقه في الله هنقاطعك.. شاهد

الإثنين 24/فبراير/2020 - 04:20 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #محمد_رمضان بعد تصريحاته ودخوله في مشادات مع جمهوره وعدد من الأشخاص. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏‎#قاطعوا محمد رمضان
محمد رمضان رمز الفساد والبلطجة والانحلال الأخلاقى فى مصر 

‏ثقه في الله هنقاطعك ‎#محمد_رمضان 

‏‏‎#محمد_رمضان راح إمبابة امبارح بمصورين وجمهور علشان يعمل فيديو يبين شعبيته ردا على حملات مقاطعته وراح بعدها إلى كوبري قصر النيل لتصوير الكليب ده واستغل محل كبده البرنس وقام بالتصوير بداخله دون إذن ولما ناصر البرنس رفض مساعد محمد رمضان قال له: هنصور ولو اتكلمت هتزعل مني
‎#هاني_شاكر 

‏من لا يرى نجاح ‎#محمد_رمضان فهو أعمى.. الولد فعلًا بيشتغل بعقلية غير نمطية وناجح اكثر من فنانين قضوا خمسين سنة بالمجال. شاب عمره ٣١ سنة وبيشتغل بنظام مؤسسي وعارف هو بيعمل ايه ..

‏محمد رمضان انت كدا بتخرب ع نفسك 

‎#الهضبة_خط_احمر

"‏ادعم ‎#محمد_رمضان متصالح مع نفسه واثق من نفسه صاحب مواقف بيدعم البلد في وقت نجوم كتير عاملين هبل كمثال وليس الحصر عمرو دياب نجم مش سنيد في ناس غول تمثيل زي زكي رستم عمره ما كان نجم شباك".

حاليا باسم سمره ممثل شاطر بس عمره ما يشيل فيلم ولا مسلسل سنيد.




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