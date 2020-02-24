أخبار الفن| باسم السمرة لـ محمد رمضان: اصحى لنفسك يا ابني وبطل هبل.. المهن الموسيقية تحرر محضرا ضد حمو بيكا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:













عبّر الفنان باسم السمرة، عن استيائه من تعليق محمد رمضان على الفيديو المنتشر لهما في إحدى حفلات الزفاف أثناء لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي، حيث قال "باسم مكنش في وعيه لو كان في وعيه ايدي الشمال موجودة".













في تحد صارخ للقانون واللوائح المنظمة لعمل الموسيقيين قام حمو بيكا باحياء حفل فني داخل احد الفنادق الكبرى بمنطقة سموحة بالاسكندرية، وبناء عليه قامت ادارة الرقابة على المصنفات الفنية بعمل محضر برقم 219 جنح اقتصادية ضد حمو بيكا، بعدما قام بإحياء الحفل دون الحصول على تصريح غناء من نقابة المهن الموسيقية أو تصريح من المصنفات الفنية.









طرح الفنان محمد محيي، أغنيته الجديدة التي تحمل إسم "سهرانين"، عبر إحدى شبكات المحمول، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية، كما طرح البوستر الخاص بالاغنية ايضا.













حقق فيديو كليب أغنية "زيدي" للفنانة لطيفة، نصف مليون مشاهدة بعد يوم من طرحه عبر القناه الرسمية الخاصة بها على اليوتيوب، وهو ضمن أغاني ألبومها الجديد "أقوى واحدة".







