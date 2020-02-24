استقالة اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي والزمالك السابق يفتح النار على اتحاد الكرة

وأضاف عبدالعال٬ يجب على اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تقديم استقالتها خلال الساعات القليلة المقبلة، لتهدئة الرأي العام ، لعدم قدرتهم على ادارة اتحاد الكرة وليس لا

حتفال الجنايني مع لاعبي الزمالك فى السوبر لانه معروف أنه زمالكاوي وشوبير كان يحتفل بالأحضان مع لاعبي الأهلي".