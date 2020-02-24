استقالة اللجنة الخماسية.. نجم الأهلي والزمالك السابق يفتح النار على اتحاد الكرة

أكد رضا عبدالعال٬ نجم ناديي الزمالك الأهلي السابق٬ أن اتحاد الكرة ضعيف للغاية ونريد مسؤولين أقوياء لا يخافوا من الأندية ونريد ويستطيعوا إدارة الكرة فى مصر بشكل جيد".
وقال عبدالعال فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": النادي الأهلي يحاول تحسين صورته أمام جماهيره ويجب أن يفكر فى المباريات المقبلة٬ وكان يجب تأجيل العقوبات لما بعد مباراة القمة ".
وأضاف عبدالعال٬ يجب على اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني تقديم استقالتها خلال الساعات القليلة المقبلة، لتهدئة الرأي العام ، لعدم قدرتهم على ادارة اتحاد الكرة وليس لاحتفال الجنايني مع لاعبي الزمالك فى السوبر لانه معروف أنه زمالكاوي وشوبير كان يحتفل بالأحضان مع لاعبي الأهلي".
وأضاف: "الجنايني احتفل مع لاعبي الأهلى عند حصولهم على الدوري ويجب عدم الكيل بمكيالين٬ ويجب تقديم استقالته لتهدئة الرأي العام".