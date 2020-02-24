أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز





ما قدمه المجلس من تشريعات مختلفة دليل على فهم النواب العميق

إنجازات البرلمان لم تسوق بشكل جيد في الإعلام

فضائيات الجزيرة تروج الشائعات والأكاذيب عن مصر









قال النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية: إن البرلمان الحالي استثنائي، وسيفرد له التاريخ صفحات من البطولة والإنجاز لدوره الوطني نحو إتمام مسيرة البناء والإصلاح والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية و مواردها فى تحقيق الاستقرار والرخاء مع القيادة السياسية المصرية.





جاء ذلك فى إطار إحتفال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بفوزه بالانتخابات التكميلية وتكريمه، مؤكدا علي أن ما قدمه الأعضاء في البرلمان من تشريعات وقوانين، اتصلت بكل مناحي الحياة المصرية، وعبرت عن فهم النواب العميق لمسئولياتهم، فقد أقر البرلمان أكبر عدد من التشريعات بواقع 729 مشروعا بقانون، و341 قرارا، واستخدموا على مدار أدوار الانعقاد الماضية أكثر من 6 آلاف أداة رقابية، وهو ما يكشف حجم الإنجازات قائلا:" كل هذه الجهود المخلصة علي المستوي التشريعي والرقابي تعد أنجازات كبيرة ولكن لم يتم التسويق لها بالشكل الجيد".





وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه التشريعات كانت فى إطار ملفات شائكة فى حاجة لهذه التشريعات المهمة، سواء فيما يتعلق بالخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس، وتعديلات قوانين الاستثمار بما يضمن مرونة الضخ وسهولة اجتذاب استثمارات أجنبية للبلاد، ومنظومة الإصلاح الإقتصادي بكل تحدياتها وغيرها من التحديات السياسية والأمنية، وهو ما كان مناط إهتمام النواب والعمل علي المواجهة بكل حسم بما يخدم المواطن والدولة المصرية.





في السياق ذاته أكد علي أن مثل هذه الجهود لم يتم التسويق الإعلامي لها بالصور الجيدة والأفضل، وهو الأمر الذي من الواجب أن يتم وضعه فى الإعتبار حتي يتم تدراكه، ويتم توضيح هذه الجهود للمواطنين، حيث يطمئن الرأي العام لها،ويدرك كم التحديات التي واجها هذا البرلمان الاستثنائي، قائلا: "التوعية الجماهرية بجهود البرلمان ضرورة مهمة في كل ما يخص التشريعات التي تصدر بكافة المناحي".





وتطرق بحديثه نحو إشكاليات الأكاذيب التي تروج عن كل شيء فى مصر والشائعات، التي تتم من قبل الإعلام المعادي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود نحو مواجهة هذه الأكاذيب بكافة السبل التنويرية والتوضيحية للرأي العام المصري والعالمي، مؤكدا علي أن فضائيات الجزيرة تروج الأكاذيب مثل ما حدث فى الانتخابات وأيضا ما بعد ثورة 30 يونيو الذي تم ترويج كم كبير من الأكاذيب حولها، ولكن بالوعي والتوعية الأمور تتضح للجميع.