AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:20 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
Advertisements
فريده محمد وماجده بدوي ومحمود فايد

ما قدمه المجلس من تشريعات مختلفة دليل على فهم النواب العميق
إنجازات البرلمان لم تسوق بشكل جيد في الإعلام
فضائيات الجزيرة تروج الشائعات والأكاذيب عن مصر


قال النائب محمد  أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشؤون المجالس النيابية: إن البرلمان الحالي استثنائي، وسيفرد له التاريخ صفحات من البطولة والإنجاز لدوره الوطني نحو إتمام مسيرة البناء والإصلاح والحفاظ علي مقدرات الدولة المصرية و مواردها  فى تحقيق الاستقرار والرخاء مع القيادة السياسية المصرية.

جاء ذلك فى إطار إحتفال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد،  بفوزه بالانتخابات التكميلية وتكريمه، مؤكدا علي أن ما قدمه الأعضاء في البرلمان من تشريعات وقوانين، اتصلت بكل مناحي الحياة المصرية، وعبرت عن فهم  النواب العميق لمسئولياتهم، فقد أقر البرلمان أكبر عدد من التشريعات بواقع 729 مشروعا بقانون، و341 قرارا، واستخدموا على مدار أدوار الانعقاد الماضية أكثر من 6 آلاف أداة رقابية، وهو ما يكشف حجم  الإنجازات قائلا:" كل هذه الجهود المخلصة علي المستوي التشريعي والرقابي تعد أنجازات كبيرة ولكن لم يتم التسويق لها بالشكل الجيد". 

وأكد  عضو  مجلس النواب، أن هذه التشريعات كانت فى إطار ملفات شائكة فى حاجة لهذه التشريعات المهمة، سواء فيما يتعلق بالخدمة المدنية وبناء وترميم الكنائس،  وتعديلات قوانين الاستثمار بما يضمن مرونة الضخ وسهولة اجتذاب استثمارات أجنبية للبلاد، ومنظومة الإصلاح الإقتصادي بكل تحدياتها وغيرها من التحديات السياسية والأمنية، وهو ما كان مناط إهتمام  النواب  والعمل علي المواجهة بكل حسم بما يخدم المواطن والدولة المصرية.

في السياق ذاته أكد  علي أن مثل هذه الجهود لم يتم التسويق الإعلامي لها بالصور الجيدة والأفضل، وهو الأمر الذي من الواجب أن يتم وضعه فى الإعتبار حتي يتم تدراكه،  ويتم توضيح هذه الجهود للمواطنين، حيث  يطمئن الرأي العام لها،ويدرك كم التحديات التي واجها هذا البرلمان الاستثنائي، قائلا: "التوعية الجماهرية بجهود البرلمان ضرورة مهمة في كل ما يخص التشريعات التي تصدر بكافة المناحي".

وتطرق بحديثه نحو  إشكاليات الأكاذيب التي تروج عن كل شيء فى مصر والشائعات، التي تتم من قبل الإعلام المعادي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود نحو مواجهة هذه الأكاذيب بكافة السبل التنويرية والتوضيحية للرأي العام المصري والعالمي، مؤكدا علي أن  فضائيات الجزيرة تروج الأكاذيب مثل ما حدث فى الانتخابات  وأيضا ما بعد ثورة 30 يونيو الذي تم ترويج كم كبير من الأكاذيب حولها، ولكن بالوعي  والتوعية الأمور تتضح للجميع.
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
أبو العينين: التاريخ سيفرد للبرلمان الحالي صفحات من البطولة والإنجاز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النواب يوافق على مجموع التعديلات الجديدة لقانون التصالح بمخالفات البناء ويمد العمل لعام جديد.. تبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة.. وإيضاح العبارات الصعبة

أبو العينين: دائرة الجيزة أهلي وناسي ولم أنقطع عنهم.. ودور مهم للدبلوماسية البرلمانية في نجاح العلاقات بين الدول

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا عن أداء المركز الإعلامي .. عبد الغفار: تطور ملحوظ فى توظيف الإنتاج الرقمي على الحسابات الرسمية للوزارة.. وسرعة مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة

التشريع الجديد يجرم وجوده.. محلية النواب: لن يكون هناك تقنين لإتاوة السايس

هل يُقنن قانون تنظيم ساحات السيارات إتاوة السايس؟.. السجينى يجيب

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لـ أزمة عبد الله رشدي.. الأوقاف تحيله للتحقيق.. الإفتاء: من مثيري الشغب.. والإمام ينفي ما فعل

لابسين زي بعض.. أحدث ظهور لزوجة رامي جمال

موعد مباراة قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

بعد إعلان الكويت إصابة سعودي بـ كورونا.. بيان عاجل من صحة المملكة

ميدو يدافع عن عمرو الجنايني بعد بيان الأهلي

راحة في الفوضى.. رسالة غامضة من أحمد فهمى لجمهوره | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تقلبات الطقس.. 10 ستايلات مناسبة للخروج مساء

طريقة تحضير القهوة التركية أحلى من الكافيهات

جينفير لوبيز وخطيبها يحتفلان بعيد ميلاد توأميها.. صور