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محافظات

حقيقة إغلاق نفق الأزهر بسبب الأمطار الغزيرة

الإثنين 24/فبراير/2020 - 10:13 م
امطار غزيرة
امطار غزيرة
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عبد العزيز جمال
أكدت محافظة القاهرة أن الحركة المرورية فى نفق الأزهر تعمل بصورة طبيعية ولم تتأثر بالأمطار التى تعرضت لها العاصمة.

وتجري أعمال شفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بمدينة نصر بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث يتابع المحافظ بنفسه الأعمال برقفة رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى

وقرر  محافظ القاهرة تدعيم الأجهزة التنفيذية الموجودة لشفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بـ 25 شفاط للمساعدة فى سرعة شفط المياه بالمكان.

وتحولت منطقة المنصة بمدينة نصر إلى بركة من المياه وكادت أن تغرق لولا التحرك السريع لأجهزة محافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة.

وقام محافظ القاهرة بجولة تفقدية في أحياء القاهرة للتأكد من توزيع الشفاطات وتمركزها بالقرب من أماكن تجمعات مياه الأمطار لضمان سهولة الانتقال إليها في حالة الاحتياج لها .

وشهدت محافظة القاهرة حالة من الطقس السيئ اليوم، حيث هطلت الأمطار بغزارة بمدينة نصر، وما ما نتج عنه غرق شارع النصر بالمياه.

وقرر المحافظ تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية.
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