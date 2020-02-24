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أخبار البلد

قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:01 م
فريق الصن داونز
فريق الصن داونز
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نورهان خفاجي

استقبل فريق عمل مصر للطيران بجنوب افريقيا ، اليوم الاثنين، بعثة فريق صن داونز اف سي الجنوب إفريقي بمطار جوهانسبرج، في طريقها للقاهرة لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة. 


ومن المقرر أن تصل بعثة صن داونز القاهرة صباح غدا الثلاثاء على رحلة مصر للطيران Ms 840 ، وسوف يستقبلهم فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.


وكان قد تأهل صن داونز إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلي يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى الدقيقة 57.

قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور
قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور
قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور
قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور
قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور
قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور
قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور
قادمة من جوهانسبرج.. بعثة صن داونز تصل القاهرة خلال ساعات لملاقاة الأهلي.. صور
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