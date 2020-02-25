الرجالة سهرانين.. مستشار رئيس الوزراء يشيد بالعاملين ليلا لإزالة مياه الأمطار.. شاهد

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واستمر العاملون على إزالة مياه الأمطار من شوارع القاهرة في وقت متأخر من الليل؛ حرصا منهم على تسهيل حركة المرور للمواطنين.





وعلق هاني يونس قائلا "الرجالة سهرانين يشتغلوا فى شوارع مصر ويتعاملون مع الأمطار.. تحيا مصر".





واستخدم العاملون عددا من المعدات وشفاطات المياه؛ لإزالة بقايا الأمطار من الأنفاق والشوارع، كما قام عدد منهم بالنزول في المياه- رغم برودة الجو ليلا- لإزاحة كل يعوق صرفها في البالوعات .