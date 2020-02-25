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أخبار البلد

الرجالة سهرانين.. مستشار رئيس الوزراء يشيد بالعاملين ليلا لإزالة مياه الأمطار.. شاهد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 05:00 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الصور، لعدد كبير من العاملين ليلا، يقومون بإزالة مياه الأمطار من الشوارع.

واستمر العاملون على إزالة مياه الأمطار من شوارع القاهرة في وقت متأخر من الليل؛ حرصا منهم على تسهيل حركة المرور للمواطنين.

وعلق هاني يونس قائلا "الرجالة سهرانين يشتغلوا فى شوارع مصر ويتعاملون مع الأمطار.. تحيا مصر". 

واستخدم العاملون عددا من المعدات وشفاطات المياه؛ لإزالة بقايا الأمطار من الأنفاق والشوارع، كما قام عدد منهم بالنزول في المياه- رغم برودة الجو ليلا- لإزاحة كل يعوق صرفها في البالوعات.
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