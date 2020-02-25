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أخبار العالم

تفاصيل طلب ترامب تخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة كورونا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:55 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشف البيت الأبض عن تفاصيل الطلب الذي تقدم به الرئيس دونالد ترامب إلى الكونجرس؛ للحصول على 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

وقال البيت الأبيض في بيانه إن ترامب طالب الكونجرس بتخصيص 2.5 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا المستجد

وأضاف البيت الأبيض إن أكثر من مليار دولار ستخصص لتطوير مصل مضاد للفيروس.

وصرحت راشيل سيمل المتحدثة باسم مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض: "الإدارة ستنقل إلى الكونجرس خطة تمويل تكميلي حجمها 2.5 مليار دولار لتسريع عملية تطوير مصل وتعزيز درجة الاستعداد وعمليات الاستجابة وشراء المعدات والمستلزمات المطلوبة بشدة".

يأتي ذلك مع استمرار الذعر والخوف في العالم أجمع بسبب انتشار فيروس كورونا القاتل، واقترابه من اعتباره وباء عالمي. 

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