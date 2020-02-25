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حوادث

تشديدات أمنية بمحكمة شبين الكوم لتأمين محاكمة قتلة شهيد الشهامة

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:55 ص
تشديدات امنية بمحاكمة
تشديدات امنية بمحاكمة محمد راجح
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محمد امين
 يشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة ورفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع انعقاد جلسة الاستئناف الثانية في قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية على يد المتهم محمد راجح  وثلاثة من رفاقه.

كانت قد عقدت 3 جلسات سرية للمحاكمة داخل قاعة محكمة الطفل بشبين الكوم ، واستمعت المحكمة في الجلسات إلى مرافعات المحامين، وأقوال الشهود في القضية. 

وأصدرت  حكمها النهائي بالسجن 15 سنة لكل من المتهم محمد راجح ، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن ١٥ سنة ومصادرة السلاح، ومعاقبة إسلام إسماعيل بالسجن ٥ سنوات.

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، بالصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركوه غارقا في دمائه.
تشديدات أمنية بمحكمة شبين الكوم لتأمين محاكمة قتلة شهيد الشهامة
تشديدات أمنية بمحكمة شبين الكوم لتأمين محاكمة قتلة شهيد الشهامة
تشديدات أمنية بمحكمة شبين الكوم لتأمين محاكمة قتلة شهيد الشهامة
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