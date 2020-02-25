تشديدات أمنية بمحكمة شبين الكوم لتأمين محاكمة قتلة شهيد الشهامة

يشهد محيط محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تشديدات أمنية مكثفة ورفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع انعقاد جلسة الاستئناف الثانية في قضية مقتل محمود البنا شهيد الشهامة بمحافظة المنوفية على يد المتهم محمد راجح وثلاثة من رفاقه.





كانت قد عقدت 3 جلسات سرية للمحاكمة داخل قاعة محكمة الطفل بشبين الكوم ، واستمعت المحكمة في الجلسات إلى مرافعات المحامين، وأقوال الشهود في القضية.





وأصدرت حكمها النهائي بالسجن 15 سنة لكل من المتهم محمد راجح ، ومصطفى محمد مصطفى، وإسلام عاطف، بالسجن ١٥ سنة ومصادرة السلاح، ومعاقبة إسلام إسماعيل بالسجن ٥ سنوات.