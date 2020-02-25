بعد عزلهم في البحرين.. قرار عاجل من السعودية بشأن المصابين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن السعوديات المصابات بفيروس كورونا المستجد في البحرين سيبقين هناك لحين شفائهن.





وكانت وزارة الصحة البحرينية، أكدت اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا لمواطنين بحرينيين "رجل وامرأة" و٤ مواطنات سعوديات قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي.





وأوضحت وزارة الصحة هناك أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.





وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.





وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة يخضعون لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبل الفريق الطبي المختص، مؤكدة أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضًا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.