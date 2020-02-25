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أخبار العالم

رئيس لوزراء الهندي: نيودلهي في طريقها للتوصل لاتفاق تجاري كبير مع واشنطن

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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أ ش أ
قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على بدء مفاوضات للتوصل لاتفاق تجارة كبير، معربًا عن ثقته في أن يسفر الاتفاق عن نتائج جيدة.

وأضاف مودي، في تصريحات نقلتها صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية، أنه اتفق مع ترامب على أن الفريقين الأمريكي والهندي يجب أن يضعا هذه المحادثات التجارية في إطار قانوني.

وأكد مودي أن كلًا من واشنطن ونيودلهي ملتزمتان بتجارة متوازنة وعادلة ومنفتحة، مشيرًا إلى أن التجارة بين البلدين شهدت نموًا بمعدلات عشرية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أنها أصبحت أكثر توازنًا.

ومن جهته، قال ترامب عقب اجتماع عقده اليوم مع مودي إن المحادثات بينهما ركزت على التوصل لاتفاق تجاري شامل، موضحًا أنه سيدع إبرام اتفاق كبير مع الهند لوقت لاحق، غير أنه أعرب عن سعادته لعقد اتفاقات في مجال دفاع مع الهند بأكثر من 3 مليارات دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن الهند وأمريكا فشلتا حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن الخلاف التجاري بينهما رغم المحادثات الجارية بين الطرفين.

من ناحية، تريد واشنطن أن تحظى بإمكانية الوصول إلى الأسواق الهندية فيما يخص منتجات الألبان والدواجن، وإلغاء السيطرة على أسعار الأجهزة الطبية في إطار اتفاق تجاري محدود، بينما تسعى نيودلهي إلى تخفيف التعريفات الجمركية المفروضة على صادراتها من الألومنيوم والصلب إلى الولايات المتحدة فضلًا عن استعادة مزايا بموجب برنامج تجارة تفضيلية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية.
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