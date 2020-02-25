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أخبار العالم

بعد تفشي كورونا.. منظمة الصحة العالمية تؤجل زيارة وفدها لـ إيران

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 01:12 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية تؤجل زيارة وفدها لـ الجمهورية الإسلامية
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، بأنه تم إرجاء زيارة وفد منظمة الصحة العالمية التي كانت مقررة اليوم، الثلاثاء، إلى إيران بدون تحديد موعد جديد.

يأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية، وحثت وزارة الصحة هناك المواطنين اليوم، الثلاثاء، على البقاء في منازلهم بعد ارتفاع عدد حالات الوفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد في البلاد إلى 17 حالة.

وقال كيانوش جهانبور، المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، للتليفزيون الرسمي: "سيكون الوضع أكثر أمانا ببقاء الناس في منازلهم. ظهرت 34 حالة إصابة مؤكدة جديدة في الـ24 ساعة الماضية منها 16 حالة في مدينة قم".

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في مختلف أرجاء إيران 95 حالة.

كان النائب عن مدينة قم في البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، أعلن أن عدد الوفيات في المدينة بلغ 50 حالة، وهو ما نفاه أمين لجنة مكافحة فيروس "كورونا" بوزارة الصحة، إيرج حريرجي، ووصف تصريحات النائب بالـ"كاذبة وغير دقيقة" وأنه سيتقدم باستقالته إن كان عدد الوفيات نصف ما ذكر النائب.

وقال محافظ قم الإيرانية إن سلطات المدينة قررت إلغاء الاعتكاف في المساجد والعتبات المقدسة، ودعا المواطنين لملازمة بيوتهم.
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