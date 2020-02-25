العراق يضع 20 شخصا في الحجر الصحي.. ويحذر من السفر لهذه البلدة

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، في نبأ عاجل لها، أن هيئة الصحة في النجف، جنوبي العراق، وضعت 20 شخصا تحت الحجر الصحي في أحد الفنادق احتياطا بعد ملامستهم مصابا بكورونا.





وحثت وزارة الصحة العراقية المواطنين على عدم السفر من وإلى النجف إلا في حالات الطوارئ.





وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن اصابة اربعة اشخاص بفيروس كورونا في كركوك، فيما أشارت إلى أن هؤلاء الأربعة هم أفراد عائلة قدموا من إيران.





وقالت الوزارة في بيان لها إنه "تم تشخيص 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كركوك لعائلة عراقية كانت في زيارة الى ايران وعادت للبلاد".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة وظهرت نتائج التحليل بإصابة تلك العائلة بفايروس كورونا المستجد".





وذلك، بعدما أعلنت السلطات تسجيل أول حالة بكورونا لطالب إيراني في محافظة النجف.