وفاة حسني مبارك.. شاهد أحلام تنعي مبارك بأحرف من ذهب





وغردت أحلام عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" قائلة: "‏رحم الله قائد القوات الجوية الرئيس السابق ‎#حسني_مبارك، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك ‎#مصر".





يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.

نعت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض.