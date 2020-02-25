مصرع مواطن صعقا بالكهرباء فى طوخ

لقي مواطن مصرعه صعقا بالكهرباء خلال قيامه بتركيب دش فوق سطح منزله بمركز طوخ وتم نقله إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





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تلقي محمد خيري رئيس مجلس مدينة طوخ بلاغا من رئيس الوحدة المحلية بالدير بإصابة مواطن بالقرية يدعي "أحمد م ا" ٢٢ سنة بالصهق بالكهرباء خلال قيامه بتركيب "دش" فوق سطح المنزل وتم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى شبين القناطر وحالته غير مستقرة وبعدها لفظ أنفاسه داخل المستشفى.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم إبلاغ إدارة الكهرباء بطوخ لمعاينة العامود القريب من المنزل ورفع تقرير لمحافظ القليوبية وتحرير محضر بالواقعة.