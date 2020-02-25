نقيب الفلاحين ينعى حسني مبارك: عاش بطل ومات مقاتل

نعي النقيب العام للفلاحين الزراعيين، محمد عبدالستار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية اليوم، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة باسم جموع الفلاحين إلى أسرة الرئيس الراحل والشعب المصري، والقيادة السياسية سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمد المغفور له، برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم من خدمات جليلة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية وخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوانَّ.

وقال النقيب العام للفلاحين، في بيان، الثلاثاء، إن الرئيس مبارك عاش بطلا ورحل مقاتلا صلبا شامخا ،ولم يرضخ ابدا للأعداء،لافتا أنه إذا أحصينا إنجازات الرئيس الأسبق، سنجدها أكبر كثيرا من أخطائه"، مؤكدا أن مبارك كان ينوى ترك السلطة منذ 12 عامًا، ولم يكن متحمسًا لفترته الرئاسية الأخيرة، وكان صادقا عندما قال: "لا أنتوى الترشح لفترة رئاسية جديدة".

وأشاد نقيب الفلاحين بجهود فقيد الأمة العربية والإسلامية الملموسة، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتحقيق نهضة شاملة داخل مصر يشهد بها القاصي والداني، متوجهًا بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحَسُنَ أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.