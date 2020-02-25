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أحمد موسى: جنازة عسكرية لـ حسني مبارك بأمر من الرئيس السيسي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:18 م
حسنى مبارك
حسنى مبارك
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البهي عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن المحامي فريد الديب أعلن ترتيب جنازة عسكرية غدًا، الأربعاء، تليق بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضاف الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن فريد الديب قال إن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي في تمام الساعة الحادية عشرة والثلث صباحًا، وفشلت كل محاولات إبقائه على قيد الحياة، وصعد إلى بارئه الأعلى.


ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 


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وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم، الثلاثاء، الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.


يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر المصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، قبل أن يتنحى في 11 فبراير 2011.


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