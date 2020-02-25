بعد ساعات من رفع الرمال عنهما.. استخراج جثتين لشخصين انهارت عليهما مقبرة بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من استخراج جثتين لشخصين انهارت عليهما الرمال أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط .





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانهيار الرمال على شخصين أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط .

على الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الدفاع المدني والإنقاذ السريع وضباط قسم أول أسيوط ، وتبين من الفحص انه أثناء قيام كلا من " علاء .ح .ع " ٢٤سنه و ، " وليد .م .ح " ٣٠سنة بحفر مدفن بمقابر المسلمين ملك " محمد .ع .ج " 51 سنة، انهارت عليهم الرمال داخل الحفرة.



