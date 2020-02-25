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حوادث

بعد ساعات من رفع الرمال عنهما.. استخراج جثتين لشخصين انهارت عليهما مقبرة بأسيوط

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
تمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط، من استخراج جثتين لشخصين انهارت عليهما الرمال أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط .

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانهيار الرمال على شخصين أثناء قيامهما بحفر مدفن بجبانة المسلمين بمنطقة عرب المدابغ بأسيوط .
على الفور انتقل إلى موقع الحادث قوات الدفاع المدني والإنقاذ السريع وضباط قسم أول أسيوط ، وتبين من الفحص انه أثناء قيام كلا من " علاء .ح .ع " ٢٤سنه و ، " وليد .م .ح " ٣٠سنة بحفر مدفن بمقابر المسلمين ملك " محمد .ع .ج " 51 سنة، انهارت عليهم الرمال داخل الحفرة.

ونقل الجثتين الي مشرحة مستشفى الايمان العام ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة. 
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