الجماهير لا تلعب .. صن داونز: نفتقد لاعبين فقط أمام الأهلي وحضرنا بـ 26 لاعبا

قال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، إن ظروف الطيران وراء وصول صن داونز إلى القاهرة مبكرا، استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.









وتابع خالد علي في تصريحات لبرنامج نمبر وان عن حضور 30 ألف مشجع: "الجماهير لا تلعب في المباراة وأكيد عامل محفز وقوي وقد تكون عامل سلبي على الأهلي".









وأكد المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، أن النادي، يفتقد 2 من أهم لاعبيه أمام النادي الأهلي ، وحضر إلى القاهرة بقائمة تضم 26 لاعبا، ونستعد بقوة للنادي الأهلي والإصابات لن تؤثر على الفريق".







