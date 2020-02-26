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أحمد موسى: المواطنون حريصون على توديع الرئيس الأسبق مبارك إلى مثواه الأخير .. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 11:54 ص
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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شيرين عادل
قال الإعلامى أحمد موسى، إنه سيتم نقل جثمان الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك من مستشفى الجلاء للقوات المسلحة بطائرة هليكوبتر إلى مسجد المشير طنطاوى. 

وأضاف الإعلامى أحمد موسى ، خلال برنامج على مسئوليتى والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، اليوم الأربعاء ، إنه سيتم إقامة الجنازة العسكرية مباشرة عقب صلاة الظهر ومن ثم يتقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسى وكبار رجال الدولة وضيوف مصر الذين سيشاركون فى الجنازة.

ولفت  الإعلامى أحمد موسى، أن جنازة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ستشهد ايضا حضور عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وفنانين ، مشيرا إلى ان تواجد المواطنين سيكون له نصيب العدد الأكبر فى المقابر ليشهدوا اللحظات الأخيرة فى وداع الرئيس الأسبق الراحل حسنى مبارك.


كانت نعت رئاسة الجمهورية، أمس الثلاثاء ، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولي قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية. 

وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الموافق 25 فبراير 2020.

يذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولد في 4 مايو 1928، بكفر مصيلحة في محافظة المنوفية، وتولى حكم مصر في 14 أكتوبر 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، الى أن تنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011.
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